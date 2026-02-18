北海道の紋別市に、「アザラシシーパラダイス」というアザラシと希少な体験ができる珍しい施設があるのですが、そこで暮らす日和ちゃんの奇行がXで話題となっています。ドゥンドゥンドゥンドゥン💥勢いが…!!凄すぎる…!!!このまま飛び出してきそうな日和ちゃんです笑 (@aguhiyoriより引用)ドゥンドゥンドゥンドゥン💥勢いが…！！凄すぎる…！！！このまま飛び出してきそうな日和ちゃんです笑 pic.twitter.com/wQFB