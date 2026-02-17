平野歩夢スノーボード男子ハーフパイプで骨盤などを折りながら2連覇を目指して出場し、7位となった平野歩夢（TOKIOインカラミ）が17日、自身のインスタグラムに「皆さんのエネルギー全てを感じ、不可能が可能になってこの舞台に戻ってこられた」と感謝の気持ちをつづった。平野歩は1月17日の大会で激しく転倒。複数箇所を骨折しながらも強行出場した理由を「ステージに死ぬ気で立たないと失礼だと思った」と説明。「生きている