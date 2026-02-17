Amazon.co.jpで、「Amazonマンガ週末祭」が20日に始まる。3月15日までの毎週末、テーマを変えながら全4弾のキャンペーンが実施される。対象作品はポイント還元率が50％となる。 キャンペーン期間は、第1弾が2月20日～22日、第2弾が2月27日～3月1日、第3弾が3月6日～8日、第4弾が3月13日～15日。 第1弾～第4弾は、それぞれ対象作品が異なる。週ごとに用意されるキ