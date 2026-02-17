博多華丸・大吉の博多華丸（55歳）が、2月17日に放送された情報番組「あさイチ」（NHK総合）に出演。ゲストの松尾諭が出演している大河ドラマ「豊臣兄弟！」を見て「絶対殺される！」と思ったと語った。番組のゲストに濱田マリと松尾諭が出演し、博多華丸が松尾に「ご無事で。大沢殿」と、松尾が大河ドラマ「豊臣兄弟！」で演じている役について触れる。華丸は「絶対殺される！ と思った」と言うと、松尾は「何でですか！ 僕だから