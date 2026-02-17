テレ東系にて毎週月〜金曜あさ7時30分より放送中の、民放初の乳幼児向け番組「シナぷしゅ」。この度、会期終了後の今なお根強い人気を誇る大阪・関西万博の公式キャラクター“ミャクミャク”とのコラボレーションが決定！ミャクミャクと「シナぷしゅ」の人気キャラクターたちが登場する特別番組「ミャクぷしゅ」を、3月7日（土）午前10時から4週連続で放送いたします。【動画】赤ちゃんの世界がぐっと広がる！「シナぷしゅ」ミャク