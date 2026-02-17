【奇跡のコラボ！】ミャクミャク×シナぷしゅ「ミャクぷしゅ」3月7日（土）より4週放送決定！
テレ東系にて毎週月〜金曜あさ7時30分より放送中の、民放初の乳幼児向け番組「シナぷしゅ」。この度、会期終了後の今なお根強い人気を誇る大阪・関西万博の公式キャラクター“ミャクミャク”とのコラボレーションが決定！ミャクミャクと「シナぷしゅ」の人気キャラクターたちが登場する特別番組「ミャクぷしゅ」を、3月7日（土）午前10時から4週連続で放送いたします。
【動画】赤ちゃんの世界がぐっと広がる！「シナぷしゅ」
ミャクミャクが初の歌唱レコーディングを行ったテーマソングで、ミャクミャクと「シナぷしゅ」のキャラクターたちが一緒にダンスする番組のオープニング＆エンディングは必見！また、ダンスが大好きなミャクミャクが“シナぷりちゃん”と一緒に本格的なダンスを披露する「ミャクミャク×シナぷり DANCE SHOW」、いま人気のリズムゲームをアニメーションで展開していく「ミャクぷしゅ ON BEAT」、ミャクミャクと「シナぷしゅ」のメインキャラクター“ぷしゅぷしゅ”が色々な場所にお出かけして楽しく過ごすロケ企画「おでかけミャクぷしゅ」など、さまざまなジャンルのコーナーを放送するほか、「みんなのダンス」「ひらがなさんぽ」「たゆたうふ〜ぺん」など、「シナぷしゅ」の人気コーナーのここでしか見られない”ミャクミャクコラボver.”も予定しています。小さいお子様から大人の方まで、幅広い世代の方が楽しんでいただけるよう、「シナぷしゅ」の本編同様に実写やアニメーション、歌やダンスとたくさんのショートコンテンツを詰め合わせた構成でお届けします。
さらに4月1日（水）からは、「シナぷしゅ」放送後となる毎週月〜金曜朝7時57分〜8時00分にて、「ミャクぷしゅ」を放送予定です。ぜひお楽しみに！
■「ミャクぷしゅ」番組内容（予定）
・ミャクミャク初歌唱！「ミャクぷしゅ」オープニング＆エンディングテーマソング
・ミャクミャク×シナぷりちゃんが本格ダンス！「ミャクミャク×シナぷり DANCE SHOW」
・話題のリズムゲーム風アニメーション！「ミャクぷしゅ ON BEAT」
・ミャクミャクとぷしゅぷしゅが楽しくお出かけ！「おでかけミャクぷしゅ」ほか
■ミャクミャク キャラクタープロフィール
大阪・関西万博公式キャラクター。細胞と水がひとつになったことで生まれた、ふしぎな生き物。その正体は不明。赤い部分は「細胞」で、分かれたり、増えたりする。青い部分は「清い水」で、流れるように形を変えることができる。なりたい自分を探して、いろんな形に姿を変えているようで、人間をまねた姿が、今の姿。ただし、姿を変えすぎて、元の形を忘れてしまうことがある。
外に出て、太陽の光をあびることが元気の源。雨の日も大好きで、雨を体に取り込むことができる。
■「シナぷしゅ」番組紹介／ぷしゅぷしゅ キャラクタープロフィール
「シナぷしゅ」は民放初の乳幼児向け番組。子育て奮闘中の社員たちを中心にプロジェクトを始動し、「自分の子供に見せたい」と思えるコンテンツを開発。ネット配信も広く展開しています。
「シナぷしゅ」のメインキャラクター“ぷしゅぷしゅ”はどんなときでもケセラセラ、焦らず怒らず、嫌なことも柔らかく受け流す優しい性格。ふくらんだりしぼんだり、いろんな形に変化するのが特徴です。
好きな食べ物は三色団子、趣味はかくれんぼ。
■番組プロデューサー：飯田佳奈子（テレビ東京 制作局）コメント
奇跡のコラボレーションが実現しました！
大阪・関西万博が生んだスター”ミャクミャク”と、我らが「シナぷしゅ」のスター"ぷしゅぷしゅ"は隣に並ぶと、まるで昔から行動を共にしていたかのような調和感がありそれはきっとミャクミャクとぷしゅぷしゅがどちらも人と人、伝統と革新とが多様に繋がっていく明るい未来を目指しているからなんだと思います。
とにかくかわいくて、全世代が心を解き放って癒やされ楽しめる番組を目指します。
ぜひ大切な誰かとの"繋がり"に想いをはせながらご覧ください！
■番組概要
【タイトル】「ミャクぷしゅ」
【放送日時】2026年3月7日（土）から毎週土曜午前10時00分〜10時30分（全4回）
2026年4月1日（水）から毎週月〜金曜朝7時57分〜8時00分
【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
【配信】広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信！
★TVerでは便利な「お気に入り登録」をお願いします！★
YouTubeシナぷしゅchでも見逃し配信！
動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信
【「シナぷしゅ」公式HP】
【「シナぷしゅ」公式Instagram】@synapusyu
【「シナぷしゅ」公式X】@synapusyu
【「シナぷしゅ」公式TikTok】@synapusyu_official
【2025MLO公式HP（2025大阪・関西万博マスターライセンスオフィス）】
【EXPO2025ミャクミャク公式Instagram】@expo2025product
【EXPO2025ミャクミャク公式X】@expo2025product
【コピーライト】©Expo 2025 ©TV TOKYO
