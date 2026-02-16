中国交通運輸部によると、春節連休初日となった2月15日（春節前後の特別輸送体制「春運」の14日目）の予測で、全国の地域をまたぐ人の移動量は延べ2億8592万人に上り、前日比0．1％増、前年同期比10．5％増となる見通しです。このうち、鉄道の旅客輸送量は1395万人と見込まれ、前日比では8．8％減となるものの、前年同期比では4．3％増となる見込みです。道路の移動量は、高速道路および一般国道・省道における非営業用の小型乗用