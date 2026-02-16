ミラノ・コルティナオリンピックは16日未明、スピードスケート男子団体パシュートの準々決勝が行われました。3人一組で隊列を組んでリンクを8周する団体パシュート。男子「準々決勝」には長野県南牧村出身で二十歳の佐々木翔夢選手が出場しました。実況「前半のスピードは世界でもトップレベルの日本！」3人の先頭を務めレースを引っ張る佐々木選手。序盤はドイツを上回るペースで滑り