ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアのショートプログラム（SP）が15日（日本時間16日）に行われた。カナダのディアナ・ステラートデュデク、マキシム・デシャン組は66.04点をマーク。14位だった。ステラートデュデクは42歳での五輪初出場で、視聴していた日本ファンも驚きの声を上げた。トリプルツイスト、スロートリプルループなどを決め、息の合った演技を披露。高さのあるリフトも披