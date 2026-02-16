大谷と山本が仲の良い様子を見せていた3日目を迎えたドジャースのスプリングトレーニングで日本人同士の微笑ましい光景があった。15日（日本時間16日）、投内連係に大谷翔平、山本由伸両投手が参加した。山本が大谷に“どうぞどうぞ”をする場面があったが……。まさかのイジリがナインの笑いを誘った。アリゾナ州グレンデールで行われているスプリングトレーニング。投内連係で山本の出番が来ると、大谷の方を向き、“どうぞ