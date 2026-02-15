KAWAII LAB.の4周年記念イベント＜KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE＞が2026年2月11日（水・祝）から15日（日）の5日間に渡りKアリーナ横浜にて開催された。また、最終日に開催されたCUTIE STREET単独公演で、CUTIE STREETの日本武道館単独公演が2日間開催されることが発表された。◆ライブ写真2022年2月14日に発足したKAWAII LAB.4周年を記念して2月11日には『KAWAII LAB. BEST ALBUM』が発売され、今回は、FRUITS ZIPPE