KAWAII LAB.の4周年記念イベント＜KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE＞が2026年2月11日（水・祝）から15日（日）の5日間に渡りKアリーナ横浜にて開催された。また、最終日に開催されたCUTIE STREET単独公演で、CUTIE STREETの日本武道館単独公演が2日間開催されることが発表された。

◆ライブ写真

2022年2月14日に発足したKAWAII LAB.4周年を記念して2月11日には『KAWAII LAB. BEST ALBUM』が発売され、今回は、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STAR、そして次世代メンバーのKAWAII LAB. MATES、KAWAII LAB. SOUTHら総勢53名が集結し、5日間に渡る熱狂のライブを開催した。

11日、14日に行われた＜KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜KAWAII LAB. SESSION〜＞は、音楽アワードをコンセプトにした「KAWAII LAB. BEST AWARDS 2026」を開催。KAWAII LAB.所属アイドルたちの活躍が“BEST TOP SPEED GROUP”、“BEST KAWAII SONG”など、さまざまな賞で発表された。ライブはTEAM KAWAII LAB.による「CHU CHU CHU研究中！」から始まり、ラストには今回初披露となった合同曲「カワラボとばびゅーん！」を披露し、ファンの心を掴んだ。また、14日公演にて雑誌『LARME』とコラボレーションしたKAWAII LAB. 4周年記念ブックの発売が発表された。

12日にはFRUITS ZIPPERの単独公演が開催。メンバーそれぞれの“好き”とファンの“好き”を集めた本公演は、紅白歌合戦で着用した衣装や過去の生誕衣装などさまざまな衣装でパフォーマンスを行い、会場を大いに盛り上げた。さらに、先日行われた東京ドーム公演で披露したCOSEIメドレーや、『KAWAII LAB. BEST ALBUM』のために行われたファン投票の上位3曲、メンバーそれぞれがテーマを決めて選んだ1曲を披露するなど、ファンとの絆をさらに深めた1日となった。

13日に開催されたCANDY TUNE単独公演では、KAWAII LAB.所属グループの人気曲をメドレー形式で披露。「わたしの一番かわいいところ」「かわいいだけじゃだけですか？」などをCANDY TUNEがカバーし、会場に集まったファン全員をヒートアップさせた。アンコールでは新曲「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」を初披露。さらに、この楽曲が表題曲となる3rdシングルCDが4月22日にリリースされることや、収録曲が4月より放送されるアニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ（NHK Eテレ）のエンディングテーマに決定するなど、嬉しい発表に多くのファンが歓喜した。

KAWAII LAB.4周年イベントのラストを締め括ったのはCUTIE STREETによる単独公演。先日配信リリースされたばかりの新曲「ゆめみるプリマドンナ」と、人気曲「ひたむきシンデレラ！」をマッシュアップした「ゆめみるシンデレラ！」が初披露されると会場の熱気は一気に上昇。ライブ終盤では、SNSで公開されたティザー映像が話題を呼んでいた「ゆめみるプリマドンナ」のミュージックビデオを会場に集まったファンとメンバーで一緒に鑑賞する微笑ましい場面も。ドレス姿のメンバーたちに全員が見惚れていたかと思いきや、ラストには8月25日・26日の2日間、グループ史上初となる日本武道館での単独公演開催がサプライズで発表された。会場は割れんばかりの歓声に包まれ、メンバーの板倉可奈は「2年目を武道館でみんなと迎えられるということですね。うわぁ嬉しい！絶対来てください！」と喜びを噛み締め、ファンに呼びかけた。

なお、4周年記念イベントは3月7日・8日に神戸ワールド記念ホールでも開催。さらに、KAWAII LAB.からアイドルデビューを目指すメンバー発掘オーディションのエントリーが開始されている。

撮影◎ヨシモリユウナ、後藤壮太郎

◾️イベント概要 ■＜KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜KAWAII LAB. SESSION vol.19〜＞

日時：2026年2月11日（水・祝）開場 15:00 / 開演 17:00

会場：Kアリーナ横浜

出演：FRUITS ZIPPER / CANDY TUNE / SWEET STEADY / CUTIE STREET / MORE STAR / KAWAII LAB. MATES / KAWAII LAB. SOUTH ■＜KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜FRUITS ZIPPER〜＞

日時：2026年2月12日（木）開場 16:00 / 開演 18:00

会場：Kアリーナ横浜

出演：FRUITS ZIPPER ■＜KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜CANDY TUNE〜＞

日時：2026年2月13日（金）開場 16:00 / 開演 18:00

会場：Kアリーナ横浜

出演：CANDY TUNE ■＜KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜KAWAII LAB. SESSION vol.20〜＞

日時：2026年2月14日（土）開場 14:00 / 開演 16:00

会場：Kアリーナ横浜

出演：FRUITS ZIPPER / CANDY TUNE / SWEET STEADY / CUTIE STREET / MORE STAR / KAWAII LAB. MATES / KAWAII LAB. SOUTH ■＜KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜CUTIE STREET〜＞

日時：2026年2月15日（日）開場 14:00 / 開演 16:00

会場：Kアリーナ横浜

出演：CUTIE STREET ■＜KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE KAWAII LAB. SESSION in 神戸 Day1＞

日時：2026年3月7日（土）開場 15:30 / 開演 17:00

会場：神戸ワールド記念ホール

出演：CANDY TUNE / SWEET STEADY / MORE STAR（OA） ■＜KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE KAWAII LAB. SESSION in 神戸 Day2＞

日時：2026年3月8日（日）開場 13:30 / 開演 15:00

会場：神戸ワールド記念ホール

出演：FRUITS ZIPPER / CUTIE STREET / MORE STAR（OA） 詳細：https://kawaiilab.asobisystem.com/

■『KAWAII LAB. BEST ALBUM』

発売日：2026年2月11日（水・祝）

販売URL：https://lnk.to/KWL_BEST-ALBUM

配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/KAWAII_LAB.BEST_ALBUM 初回限定盤：8,800円（税込） KWL_10001〜10002

FRUITS ZIPPER盤：3,500円（税込） KWL_10003

CANDY TUNE盤：3,500円（税込） KWL_10004

SWEET STEADY盤：3,500円（税込） KWL_10005

CUTIE STREET盤：3,500円（税込） KWL_10006

カワラボ盤：3,300円（税込） KWL_10007 【収録曲】

01 CHU CHU CHU研究中！ / TEAM KAWAII LAB.

02 かわいいだけじゃだめですか？ / CUTIE STREET

03 ぱじゃまぱーてぃー！ / SWEET STEADY

04 倍倍FIGHT! / CANDY TUNE

05 わたしの一番かわいいところ / FRTUIS ZIPPER

06 もっと、キラッと / MORE STAR

07 ひたむきシンデレラ！ / CUTIE STREET

08 Call me,Tell me / SWEET STEADY

09 キス・ミー・パティシエ / CANDY TUNE

10 NEW KAWAII / FRUITS ZIPPER

11 わたしの進路が決まったら 2026 / KAWAII LAB. MATES

12 ハロハロミライ / CUTIE STREET

13 ダイヤモンドデイズ / SWEET STEADY

14 必殺あざとポーズ / CANDY TUNE

15 完璧主義で⭐︎ / FRUITS ZIPPER

16 カワラボとばびゅーん！ / TEAM KAWAII LAB.

■＜KAWAII LAB. × TOWER RECORDS CAFE＞

開催期間：2026年2月5日（木）〜3月8日（日）

開催店舗：渋谷店、名古屋栄スカイル店、大阪ステーションシティ店、福岡店 詳細はこちら：https://tower.jp/article/news/2025/12/10/c101?srsltid=AfmBOorOZQ7hOoUCJNG7rL0BSN0jk8YvP32q3ELLR-NbO3RHvdiXeiDn

■KAWAII LAB.4周年記念ブック

『KAWAII LAB. × LARME BOOKS COLLECTION 2026』

※詳細は後日発表

■＜KAWAII LAB. AUDITION＞

募集期間：2026年2月11日（水・祝）〜11月13日（金）

詳細・エントリーはこちら：https://kawaii-lab-audition.com/

■＜CUTIE STREET 2nd ANNIVERSARY LIVE 2026＞

日時：

2026年8月25日（火）開場 16:30 / 開演 18:00

2026年8月26日（水）開場 15:30 / 開演 17:00

会場：東京都 日本武道館 詳細はこちら：https://cutiestreet.asobisystem.com/news/detail/69020

■TEAM KAWAII LAB.

■FRUITS ZIPPER

■CANDY TUNE

■SWEET STEADY

■CUTIE STREET

■MORE STAR

■KAWAII LAB. MATES

■KAWAII LAB. SOUTH

撮影◎ヨシモリユウナ、後藤壮太郎

撮影◎ヨシモリユウナ、後藤壮太郎