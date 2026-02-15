テレビ朝日の住田紗里アナウンサーが１５日、インスタグラムを更新。難関資格の行政書士試験に合格したことを明かした。「令和７年度行政書士試験に合格しました。法律の勉強をしたことで、日々お伝えしているニュースへの理解も深まっているような気がします。」と報告した。続けて「行政書士を目指そうと思ったきっかけは、一昨年のパリオリンピックです。アスリート、彼らを支える料理人の方、言語を自由に操る現地の