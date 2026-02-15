観音寺警察署 2026年2月15日、観音寺市天神町の住宅ビルの敷地内で、頭部を負傷して死亡した男性が発見されました。 警察によりますと、午前10時ごろ、このビルに住む住人から「ドンという音がして、けがをしている人がいる」と通報がありました。80歳くらいの男性が頭にけがをして死亡していました。男性の身元はまだわかっていません。 男性の近くには、倒れたブロック塀がありました。ブロック塀は高さ3ｍ、幅1.5ｍほ