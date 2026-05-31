シンガー・ソングライター松山千春（70）が3日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演し、「俺のことが大嫌い」なまま、亡くなってしまった有名ミュージシャンを明かした。松山は現在ツアーコンサート中で、6月3日には東京国際フォーラムで公演を行うことから、東京出身の歌手の曲をかけることに。松山は「東京出身は凄くいっぱいいるんだよな」と言いながら、「RCサクセションの忌野清志郎、もう17年前