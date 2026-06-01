「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）先に内から抜け出したバステールをとらえたパントルナイーフだったが、外から飛んできた皐月賞馬の末脚にわずかに屈した。頭差の２着。ルメールは「２週連続でゴール前にちょっと」とオークス（首差２着のドリームコア）に続く惜敗に悔しさを隠せなかった。東スポ杯２歳Ｓを制したが、一頓挫あってぶっつけとなった皐月賞は１４着と惨敗。ただそこから巻き返し、本来の力を示した。「