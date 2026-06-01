俳優石原良純（64）が1日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。5月31日に東京ドームでラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演を開催し、26年半にわたるグループ活動に区切りを付けた嵐のメンバーとの、意外な共通項を打ち明けた。この日の放送では、前日に行われたラストライブの映像やファンの反応などをまじえ、26年半にわたった嵐としての「最後の1日」を伝えた