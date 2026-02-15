便利で安全な“イマドキの駐車場”ってどんな仕組み？近年、街中のコインパーキングやショッピングモールの駐車場で、これまでと異なる光景が広がっています。入り口で駐車券を受け取るための発券機や、車両を物理的に阻止するゲート、あるいは駐車スペースの床下からせり上がるフラップ板。これら長年「当たり前」とされてきた設備を一切持たない、「ナンバー読み取り式」の駐車場が数を増やしているのです。【画像】「えっ…