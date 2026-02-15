卓球の「WTTスターコンテンダー・チェンナイ」がインド・チェンナイで行われており、連日熱戦が繰り広げられている。大会も終盤に差し掛かる中、日本勢の躍進が目立っている。 ■大藤が勝利で日本勢同士の決勝実現 今大会は日本選手が多数エントリーしており、女子シングルスでは日本勢同士による優勝争いが展開されている。復調ぶりを印象付けているのが世界ランキング65位の平野美宇（木下グループ）