殺人犯が被害者を悪女扱い10年前、20年前、30年前に『FRIDAY』は何を報じていたのか。当時話題になったトピックを今ふたたびふり返る【プレイバック・フライデー】。今回は30年前の1996年２月23日号『「今も腑に落ちない…」判決目前被害者の母が明かしたつくば妻子殺人「３つの謎」』を取り上げる。1994年10月に起きた『つくば妻子殺害事件』。茨城県つくば市のエリート医師X（当時31）が、同じ職場に勤める看護師との不倫の末