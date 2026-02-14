【ミュンヘン＝上杉洋司】ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は１４日、独南部ミュンヘンで開かれている「ミュンヘン安全保障会議」のパネル討論に出席し、「２か月間の停戦が実現すれば、我々は選挙（大統領選）を行う」と明言した。ゼレンスキー氏の任期は２０２４年５月に満了したが、侵略に伴う戒厳令のため、大統領職にとどまっている。戒厳令下の選挙は法律で禁止されている。ロシアはゼレンスキー政権の正