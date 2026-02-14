10月5日（日）より放送中のTV アニメ「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」。放送に先駆け、第19話のあらすじと先行場面カットが公開。また、ホロライブ所属の博衣こよりが幾原ユメ／ティンカーモン役で声優出演する。そして、ゲッコーモン進化曲『Edge of Limit』のアニメMVがYouTubeにて公開された。1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム「デジタルモンスター」。手のひらサイズの携帯液晶ゲームでありながら