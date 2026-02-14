『DIGIMON BEATBREAK』第19話「闇オークション」あらすじ＆先行カット公開！
10月5日（日）より放送中のTV アニメ「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」。放送に先駆け、第19話のあらすじと先行場面カットが公開。また、ホロライブ所属の博衣こよりが幾原ユメ／ティンカーモン役で声優出演する。そして、ゲッコーモン進化曲『Edge of Limit』のアニメMVがYouTubeにて公開された。
1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム「デジタルモンスター」。
手のひらサイズの携帯液晶ゲームでありながらモンスターの育成だけでなく 友達とモンスター同士のバトルを楽しめる斬新な要素により子供たちから圧倒的な支持を集めた。
アニメは1999年公開の『デジモンアドベンチャー』を皮切りに TVシリーズを全9作・映画全11タイトルが制作され、幅広い世代から支持され続けている。
そして2年ぶりの新作となるTVアニメ『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』が放送となる。
第19話のあらすじはこちら。
＜第19話「闇オークション」あらすじ＞
マキの仲介で五行星のひとり、クレイ・アルスラン主催の違法なデジモンオークションに潜入したトモロウたち。タクティクスも警備につく会場を調査するなかで、檻に囚われた少女とティンカーモンを見つける。
＞＞＞第19話の先行場面カットをすべてチェック！（写真8点）
そして、ゲッコーモンの進化シーンで使用された挿入歌『Edge of Limit』のアニメMVがデジモンYouTubeチャンネルにて公開された。『DIGIMON BEATBREAK』第1話〜第12話までの映像を使用したMVとなっており、主人公・天馬トモロウとゲッコーモンの出会いから進化までを辿る映像となっている。
（C）本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション
