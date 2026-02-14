スノーボード男子ハーフパイプ決勝ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、戸塚優斗（ヨネックス）が金メダルを獲得した。山田琉聖（チームJWSC）は銅メダル。その日本勢に割って入ったのが、銀メダルのスコッティ・ジェームズ（豪州）だった。その人格者ぶりを示す一連の行動が、競技後に話題になった。表彰式、君が代が流れると戸塚と山田がニット帽を脱いだ。それに気づ