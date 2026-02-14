猫さんがくつろいでいる場所にやってきた犬さん。そのまま猫さんにお尻を向けてくつろぎ始めると…。飼い主さんも想定外の展開が待っていたそうです。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で1.7万再生を突破し、「かわいいですね」「www」といったコメントが寄せられ、多くの方が爆笑しています。 【動画：猫が『コーギーのおしりのニオイ』を嗅いだ結果…100点満点の『リアクション』】 仲良しだから一緒にいた