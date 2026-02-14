猫さんがくつろいでいる場所にやってきた犬さん。そのまま猫さんにお尻を向けてくつろぎ始めると…。飼い主さんも想定外の展開が待っていたそうです。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で1.7万再生を突破し、「かわいいですね」「www」といったコメントが寄せられ、多くの方が爆笑しています。

【動画：猫が『コーギーのおしりのニオイ』を嗅いだ結果…100点満点の『リアクション』】

仲良しだから一緒にいたい

TikTokアカウント「ふとまるとチャミュ（コーギー×ミヌエット）」に投稿されたのは、ミヌエットの「チャミュ」ちゃんとコーギーの「ふとまる」ちゃんがくつろぐ様子。飼い主さんいわく、一緒に暮らし始めた当初は仲の悪かった2人ですが、今はビックリするほど仲良しなのだそうです。

ある日、チャミュちゃんが寝床でくつろいでいた時のこと。大好きなチャミュちゃんの側にいたかったのか、ふとまるちゃんが近づいてきたのだとか。猫さんと犬さんの仲睦まじい姿って、なんでこんなにも癒やされるのでしょう…！

お尻向けてごめんね？

ふとまるちゃんは近くまで来ると、チャミュちゃんの顔にお尻を向けてゴロンと寝転がったそう。まさか自分の顔にお尻を向けられるとは思っていなかったのでしょう。チャミュちゃんは驚いた表情でのけぞったといいます。

お尻を向けられて不満そうなチャミュちゃんと少し視線をそらし気味のふとまるちゃん。そんなふとまるちゃんのお尻をチャミュちゃんはなぜか嗅ぐことに。すると…。

ふとまるちゃんの強烈なお尻の匂いに…

ふとまるちゃんのお尻の匂いにビックリしたのか、チャミュちゃんは吹き飛びそうになるほどの勢いで後ろにのけぞったのだとか。あまりの衝撃に目を見開いており、思わず笑ってしまいました。

どれだけ仲良しでもお尻の臭さには勝てません。のけぞったチャミュちゃんは、驚きのあまり首が体にめり込んでしまっていたようです。まさかの匂いに驚いたチャミュちゃんと少し不憫なふとまるちゃんなのでした。

チャミュちゃん・ふとまるちゃんが見せた衝撃の展開には、「コギプリケツはねこさんにはちょっとくさかったかな笑」「もう一回「くさ」ってやるやつ」「優しい猫さん、、うちにも猫と犬がいますが犬が近づくと猫が犬の顔面殴りますwww」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「ふとまるとチャミュ（コーギー×ミヌエット）」では、仲良しなチャミュちゃん・ふとまるちゃんコンビの愛おしすぎる日常の姿を見ることができます。

チャミュちゃん、ふとまるちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ふとまるとチャミュ（コーギー×ミヌエット）」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。