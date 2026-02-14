女優・音無美紀子が11日、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の村井國夫が駅まで迎えに来てくれたことを明かした。 【写真】やっぱうれしそう表情崩れてるベテラン俳優女優妻を駅までお迎え 舞台「風を打つ」に出演中の音無は「四週間の巡業から帰って来ました。夫が、新横浜駅まで迎えに来てくれました。」と報告。1月中旬からは岡山、鳥取、島根、広島などで上演されており、インスタグラムでも舞台への思いや公