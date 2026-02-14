WRC 世界ラリー選手権】第2戦 ラリー・スウェーデン【映像】勢いよく一回転→吹雪の中を激走する「実際の様子」WRC第2戦「ラリー・スウェーデン」が日本時間2月13日に開幕。年間で唯一のフルスノーイベントとして知られる伝統の一戦だが、開催に先立ちWRC公式Xが20年前の驚くべき光景を投稿し、反響を呼んでいる。話題となっているのは、2006年の同大会での出来事。当時プジョー・307 WRCを駆っていたヘニング・ソルベルグは