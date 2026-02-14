【WRC 世界ラリー選手権】第2戦 ラリー・スウェーデン

【映像】勢いよく一回転→吹雪の中を激走する「実際の様子」

WRC第2戦「ラリー・スウェーデン」が日本時間2月13日に開幕。年間で唯一のフルスノーイベントとして知られる伝統の一戦だが、開催に先立ちWRC公式Xが20年前の驚くべき光景を投稿し、反響を呼んでいる。

話題となっているのは、2006年の同大会での出来事。当時プジョー・307 WRCを駆っていたヘニング・ソルベルグは、コーナー出口でリアのコントロールを失い、コース脇の雪でできた側溝に車の一部を落とすと、マシンは勢いよく転倒し、逆さまの状態でストップした。

しかし、驚くべきはここからだ。コース復帰を果たしたものの、クラッシュの衝撃でフロントガラスには無数のヒビが入り、視界はほぼゼロの状態に。すると、コ・ドライバーが内側からガラスを足で蹴り破り、視界を確保。二人はそのまま、極寒の吹雪が顔面を直撃する状況下で激走を続けたのだ。

このあまりにタフで“異次元”な光景を、WRC公式Xは「管理人はこの瞬間をリポストする機会を逃さない」と紹介。SNS上で反響を呼んでいる。

ヘニングは、2003年WRC王者ペター・ソルベルグの兄にあたる。奇しくも20年後の2026年、ペターの息子でありヘニングの甥であるオリバー・ソルベルグは開幕戦に勝利し、母国凱旋。雪と氷のラリー・スウェーデンで、ソルベルグ家のDNAが再び輝きを放っている。

