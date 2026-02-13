今年も9日間の熱い戦いが繰り広げられた「B.LEAGUE モテ男No.1決定戦」記念すべき10回目の開催となる今年は、13名の外国籍選手もエントリーしてくれてました。 B.LEAGUE CARDのバレンタインCPカードでは、「もらったチョコの数」などバレンタインデーにちなんだ選手への質問も掲載しています。 Bリーグカードはこちら ただこれが、実は外国籍選手にと