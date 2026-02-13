北京五輪・スノーボード男子ハーフパイプミラノ・コルティナ五輪は13日（日本時間14日）に男子ハーフパイプ決勝が行われる。平野歩夢は骨折を抱えながらも予選を突破。不屈の精神は、採点が疑問視された前回北京五輪での金メダルでも示している。怒りをぶつけ、見事金メダルを掴んだ。2022年の北京大会。平野は超大技「トリプルコーク1440」に五輪史上初めて成功させた。2回目の試技、1440を3度も組み込む史上最高難度のルーテ