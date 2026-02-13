日大三は（東京）は13日、野球部の活動を無期限の活動休止とした。女子生徒にわいせつ動画を送らせ拡散したなどとして、12日に児童買春・ポルノ禁止法違反（製造や提供）の疑いで、17歳と16歳の男子部員2人が書類送検されていた。野球部は12日に練習を見合わせていた。学校は協議の末、活動休止を決定。「期限は定めていない」と回答した。学校は一連の事案について、昨年11月7日に東京都高野連に報告した。同連盟に対して