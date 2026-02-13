二児の母、昨年10月に復帰昨年12月末、NHKの和久田麻由子アナ（37）が今年3月までに退社することをスポーツ紙などが報じた。退社後はフリーアナウンサーとして日本テレビの新しい報道番組のキャスターに4月から就任するとの報道もある。退社理由として、地方転勤の拒否が伝えられているが、NHKの内部からは、「理由はそれだけではない」との声も聞こえてきた。【写真を見る】ヌーディーなドレスを身にまとった「NHKのエース」和