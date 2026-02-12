[2.12 ACL2決勝トーナメント1回戦第1戦](浦項)※19:00開始<出場メンバー>[浦項スティーラーズ]先発GK 21 ファン・インジェDF 4 チョン・ミングァンDF 13 カン・ミンジュンDF 26 パク・チャニョンMF 2 イォ・ジュンウォンMF 11 ジュニーニョ・ロシャMF 31 西矢健人MF 40 キ・ソンヨンFW 9 ジョルジュ・テイシェイラFW 19 イ・ホジェFW 70 ファン・ソウン控えGK 29 ホン・ソンミンDF 24 ハン・ヒョンソDF 38 キム・イェソンDF