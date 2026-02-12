遠藤が左足首負傷で途中交代、スロット監督は「長期離脱になるだろう」日本代表MF遠藤航が2月11日に行われたプレミアリーグ第25節サンダーランド戦（1-0）で今季初先発を果たしたが、後半17分に左足首を負傷。一度はプレーに戻ったが、後半24分に無念の交代となった。負傷者が多く出ている森保ジャパンにとっても、キャプテンの状態は気がかりなところだ。右サイドバックとして今季初のリーグ戦でスタメン出場した遠藤は、FWモ