2026年2月に放送50周年を迎えた『徹子の部屋』。そんな前人未踏の節目を記念して2月1日（日）に放送された超大型特番『祝！徹子の部屋50周年超豪華！芸能界総出でお祝いSP』には、総勢18名のゲストがお祝いに駆けつけた。本日2月12日（木）は、そんな『芸能界総出でお祝いSP』におさまりきらなかった未公開トークが、『徹子の部屋50周年！めでたすぎでお祝いが止まらないSP』と題してたっぷり放送される。【映像】最新回はTVerで