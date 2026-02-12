黒柳徹子、初対面の宇多田ヒカルに感激！「お会いできてうれしい」意外な趣味も明らかに

2026年2月に放送50周年を迎えた『徹子の部屋』。

そんな前人未踏の節目を記念して2月1日（日）に放送された超大型特番『祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP』には、総勢18名のゲストがお祝いに駆けつけた。

本日2月12日（木）は、そんな『芸能界総出でお祝いSP』におさまりきらなかった未公開トークが、『徹子の部屋50周年！めでたすぎでお祝いが止まらないSP』と題してたっぷり放送される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

寺尾聰＆高田純次＆石原良純、浅田舞＆真央、平野レミ＆清水ミチコ＆森山良子、宮沢りえ、宇多田ヒカル――豪華ゲストたちの貴重なトークがまたしても満載だ。

◆森山良子＆平野レミ＆清水ミチコが大騒ぎ！

寺尾聰＆高田純次＆石原良純を迎えたトークブロックでは、“石原プロモーション”の新人俳優第1号だったという寺尾が、石原裕次郎さんとの“知られざる絆”を激白する。

寺尾が「恩人」だと今も感謝する裕次郎さん、その懐の深さが感じられる感動秘話が明らかに。

浅田舞＆真央姉妹のトークブロックでは、国民的人気アスリートとして活躍した2人はどんな姉妹なのか、最近の暮らしぶりや、いま夢中になっていることなど仲良しプライベートを語る。

黒柳徹子が“平清森（たいらのきよもり）”と命名した森山良子＆平野レミ＆清水ミチコの仲良し3人組は、『徹子の部屋』がスタートした1976年頃、それぞれどんなことをしていたのか、50年前の思い出話で大盛り上がりとなって…。

◆宮沢りえが黒柳に仰天したエピソード明かす！

美しい和服姿で登場した宮沢りえは、若かりし頃の貴重な映像を振り返るとともに、いま家族と一緒にハマっている意外な趣味を告白。

また、黒柳とある場所で会ったときのことを持ち出し、「あのときの徹子さん、本当に“怪物”だなと思いました！」と仰天したエピソードも披露する。

いったい宮沢は、黒柳のどんな場面を目撃したのか？

黒柳が「お会いできてうれしい！」と初対面に感激した宇多田ヒカルは、10歳になる息子との絆やロンドンでの生活の様子を黒柳に報告。

そしてこちらも意外な趣味を明かすなど、珠玉のトークが盛りだくさんだ。