トッテナムは11日、トーマス・フランク監督(52)が同日付で解任となることを発表した。フランク監督はアンジェ・ポステコグルー前監督(現ノッティンガム・フォレスト)の後任として、今季からトッテナムの指揮官に就任。チームは10日のプレミアリーグ第26節ニューカッスル戦(●1-2)で連続未勝利が8試合(4分4敗)に伸び、降格圏内と5ポイント差の16位に沈んでいる。トッテナムは公式サイトで「トーマスは2025年6月に就任し、クラ