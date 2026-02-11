サンフレッチェ広島は11日、ACLエリートの1次リーグを戦い、逆転勝ちで決勝トーナメント進出を決めました。ホームでマレーシアのクラブと対戦したサンフレッチェ。開始早々失点しますが、前半18分、相手のハンドで獲得したペナルティキックを新加入の鈴木が決め、ホームデビュー戦でゴールでを奪います。後半開始直後、セットプレーから鈴木が今度は頭で合わせ逆転のゴ