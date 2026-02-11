路面電車やバスなどの都市交通のあり方や、まちづくりについて考えるフォーラムが、岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】路面電車やバスなどの都市交通のあり方やまちづくりについて考えるフォーラム「次世代型路面電車＝LRT」整備担当者による講演も このフォーラムは、岡山市に拠点を置くNPO法人「公共の交通ラクダ」の設立30周年を記念して開かれたもので、約200人が参加しました。 「車1割削減・渋