この先は日に日に気温が上昇し、今週末14日(土)・15日(日)は九州〜関東は17℃前後と一気に春本番となりそうです。今シーズンの花粉は東京都内を含め各地で例年より多い予想です。花粉症の方は対策を万全にしましょう。週末にかけて気温上昇今日11日(水:祝)は関東を中心に真冬のような寒さとなりました。東京都心の気温は、午前3時:10.4℃→午前6時:4.2℃→午前9時:3.2℃→正午4.4℃→15時5.9℃と、朝より日中の方が低くなりました