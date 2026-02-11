卓球の「WTTスターコンテンダー・チェンナイ」は12日から、インド・チェンナイで本戦が行われる。日本からも多くの選手がエントリーしており、その活躍に期待が集まっている。中でも注目されるのは、女子シングルスの優勝争い。上位シードに入る日本勢を中心に、ハイレベルな戦いが予想される。 ■要所で日本勢同士の直接対決も 今大会は当初、世界ランキング6位の張本美和（木下グループ）がエン