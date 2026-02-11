2月8日に投開票が行われた「第51回衆議院選挙」で自民党の圧勝と同じくらいの衝撃をもたらしたニュースは、新党・中道改革連合が“壊滅”したことかもしれない。公明党と立憲民主党の衆議院議員が合流し、告示前の保有議席数は計167議席。今回の選挙には236人が立候補したにもかかわらず、当選はわずか49議席という歴史的大敗を喫したのだ。（全2回の第1回）＊＊＊【写真を見る】必死の形相で公明党議員の応援演説を行う「久本雅