2月8日に投開票が行われた「第51回衆議院選挙」で自民党の圧勝と同じくらいの衝撃をもたらしたニュースは、新党・中道改革連合が“壊滅”したことかもしれない。公明党と立憲民主党の衆議院議員が合流し、告示前の保有議席数は計167議席。今回の選挙には236人が立候補したにもかかわらず、当選はわずか49議席という歴史的大敗を喫したのだ。（全2回の第1回）

【写真を見る】必死の形相で公明党議員の応援演説を行う「久本雅美」「柴田理恵」

236人が立候補して49人が当選。その“生存率”を計算すると20・76％になる。例えば伝染病が発生した際の生存・死亡率は研究が進んでいるが、「10人のうち2人しか生き残れなかった」という事象は、人類の長い歴史を振り返っても決して多くない。

辞意を表明した中道の野田佳彦・共同代表

14世紀のヨーロッパで猛威を振るい、人口を半減させたペストの流行でも、死亡率は30％から60％だったことが明らかになっている。

今回の衆院選で中道の候補者における“敗北率”は、パーセンテージだけを見るなら「医療機関が未整備の地域における危険な感染症のパンデミック（感染爆発）」のレベルに匹敵してしまう。

単純に比較できる数字でないのは言うまでもないが、中道の大敗が桁外れの社会的事象であるということはよく分かる。有権者は中道の立候補者を“大虐殺”したと形容しても、決して大げさではないのだ。

政治アナリストの伊藤惇夫氏は、1998年に民主党が結成されると事務局長に就任した。今回の衆院選で落選した小沢一郎氏、枝野幸男氏、岡田克也氏、安住淳氏と仕事を共にした経験を持つ。

なぜ中道は歴史的大敗を喫してしまったのか、伊藤氏は「選挙の結果を見て驚いたのは事実です。まさか岡田さんや枝野さんが落選するとは思ってもみませんでした」と率直に語る。

有権者が見抜いた本質

「選挙は開票されるまで分からないものです。そのため私は選挙の予想は行わないことにしています。もちろん中道が苦戦するとは思っていました。ただ、公示前の167議席から減らすにしても『100議席台を持ちこたえるか、割り込んで90議席台になるか』に注目していたのです。それが蓋を開けてみると49議席です。改めて選挙の怖さを実感し、『有権者はこうやって“断”を下すのか』と再認識させられました」（同・伊藤氏）

伊藤氏は「中道、特に立民からの合流組にとって最大の敗因は、有権者に『結局、中道って“選挙互助会”だよな』と見抜かれてしまったことでしょう」と指摘する。

「本来、中道は『高市さんを批判するだけの野党』ではなく、政権交代を目指して衆院選を戦う責務があったはずです。ならば選挙戦では有権者に『私たちは高市自民党とは異なる国家ビジョンを持っています。経済政策や安全保障の政策はこういう内容で、衆院選に勝てば国会でこういうことを行います』と具体的に訴えるべきでした。ところが目玉の公約は『恒久的な消費税減税』くらいしかなく、掲げた看板も『生活者ファースト』という抽象的で意味不明のスローガンだけでした。これでは有権者の期待や支持を集めることは難しいでしょう」

第2回【立民系は「187人落選」も、公明系は「4議席増」…中道をめぐる“天国と地獄”に元民主党事務局長は「有権者に見限られたのは立民」「同情すべき点が見当たらない」】では、2024年の総選挙では一定の支持を得た立民が、今回の選挙ではなぜ有権者に見棄てられたのか、公明系の議員は中道で数を増やしていた事実など、立民に吹く“逆風”の意味ついて詳しくお伝えする──。

