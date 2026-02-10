少なくなったティッシュを取り出しやすくする方法について、「エリエール」ブランドのティッシュペーパーやトイレットペーパーなどを製造する大王製紙が、エリエールの公式インスタグラムアカウントで紹介しています。【豆知識】「えっ…」これが少なくなった「ティッシュ」を取り出しやすくする“裏技”です！公式インスタグラムは「ティシュー（ティッシュ）、少なくなると出しにくい そう感じることはありませんか？」と