元BOOWYのドラマーとして知られるミュージシャン・高橋まことの政治的な過激発言が “後退気味” だ。「高橋さんは2月4日に更新したXで、高市早苗首相が韓国の李在明大統領とドラムセッションをおこなう動画に《ドラム舐めんなよ》《ポンコツ》と猛批判を展開しました。この2日前には、やはりXで高市首相の選挙区である奈良をからめて《まぁ頭の悪い奈良の民がね〜》とポストしています。一連のポストに批判が殺到したためか、