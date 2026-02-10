資料岡山―ソウル便大韓航空 岡山県は10日、岡山ーソウル線について、3月29日から週に1便増やして週4便になると発表しました。 岡山県によりますと、2025年4月～12月の平均搭乗率は2024年1年間よりも10ポイントほど高い82.3％でした。 岡山県は「運航会社である大韓航空が今後の需要を見込んで判断したのではないか」としています。 また運航ダイヤに変更がありました。 ソウル10時35分発