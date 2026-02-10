【モデルプレス＝2026/02/10】日向坂46が、“日本のひなた”と呼ばれている宮崎県で2回目となる「ひなたフェス2026」の開催を発表。9月5日、6日の2日間、ひなた宮崎県総合運動公園にて行われ、ライブは同公園内のひなたサンマリンスタジアム宮崎にて実施される。【写真】日向坂46「ひなたフェス」初開催の様子◆日向坂46「ひなたフェス2026」開催決定日向坂46としては2019年より「日本のひなた」をキャッチフレーズとする宮崎県と