ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』の勢いはまだまだ止まらず、2月8日時点で国内興行収入144億5067万円、国内動員数1060万2917人と記録を伸ばしている。【動画】『ズートピア２』3D版4D上映スポット映像この大ヒットを記念して、入場者プレゼント第7弾となる、ニック＆ジュディの“名バディ”をデザインしたフィルム風ステッカーの配布が決定。劇中の印象的なシーンを切り取ったコマが連なり、ふたりの距離が少し