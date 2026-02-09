timeleszに寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が加わり、8人体制となってから2月5日で1年を迎えた。篠塚が今の思いを自身のInstagramに綴っている。 （関連：【画像】篠塚大輝、timelesz新体制1周年の仲睦まじい姿） 篠塚は「timeleszに新メンバーとして加入して1年が経ちました！！毎日が新鮮で新しいことばかりで、こんな人生を歩むことになるなんて思ってもいませんでした！2年目も8人で前に進んでい